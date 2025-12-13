الأخبار
الرئيسية
انفوجرافيك
انفوجرافيك:
انهيار صحي في غزة أدوية ومستلزمات “صفر”
13 ديسمبر 2025 . الساعة: 09:09 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/308701
كلمات مفتاحية
حرب غزة
صحة غزة
انهيار صحي
