الدفاع المدني: سجلنا بالتعاون مع "لجنة تقييم المباني "الآيلة للسقوط" إزالة مئات المباني الخطرة

اعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أنها سجلت بالتعاون مع "لجنة التقييم الإنشائي للمباني الخطرة الآيلة للسقوط" مئات المنازل التي تنطبق عليها "مباني خطرة غير صالحة للسكن"، بعد تعرضها للاستهداف والقصف الإسرائيلي خلال الحرب.

وقال المكتب الإعلامي للدفاع المدني إن لجنة تقييم المباني الخطرة المشكلة من "وزارة الأشغال العامة والبلديات وجهاز الدفاع المدني ونقابة المهندسين" عقدت اجتماعات مهنية وأجرت جولات معاينة ميدانية على المباني الخطرة في مناطق عديدة بمحافظات قطاع غزة.

وكشف الدفاع المدني أن اللجنة في محافظة غزة اتخذت قرار بالإزالة الفورية لثلاثة منازل غدا الأربعاء في منطقتي النفق والزيتون بعد أن جرى إخلاء سكانها بحضور المهندسين المختصين.

في السياق ذاته، أكد مدراء الدفاع المدني في محافظات القطاع أنهم شاركوا اليوم وامس في اجتماعات مكثفة مع اللجان المكلفة برئاسة وزارة الأشغال، وأنه تم رصد مباني خطرة غير صالحة للسكن وجرى ابلاغ ساكنيها بالإخلاء تمهيدا لإزالتها أو ترميمها.

وقال العميد رامي العايدي مدير الدفاع المدني في المحافظة الوسطى إن اللجنة ومن باب المسؤولية المجتمعية ازاء سلامة ابناء شعبنا عاكفة على ازالة المباني الخطرة لاسيما أن خطرها يزيد مع فصل الشتاء.

ودعا المواطنين القاطنين في مباني خطرة إلى التعاون مع اللجنة، لاتاحة معالجتها سواء بإعادة ترميمها وتدعيمها أو بازالتها حفاظا على حياتهم.