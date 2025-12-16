مؤسسات: 9300 أسير في سجون الاحتلال

أكدت مؤسسات الأسرى، يوم الثلاثاء، أن عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ نحو 9300، أغلبيتهم من الموقوفين والمعتقلين الإداريين حتى بداية شهرديسمبر/ كانونالأول2025.

وقالت مؤسسات الأسرى في بيان مشترك، إن هذه المعطيات تستند إلى ما ورد عن مؤسسات الأسرى، وما أعلنته إدارة سجون الاحتلال حتى بداية ديسمبر الجاري، مشيرة إلى أن هذا الرقم لا يشمل المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.

وأوضح البيان، أن عدد الأسرى المحكومين بلغ 1254، أما عدد الأسيرات فبلغ حتى تاريخه 51، بينهن طفلتان.

في حين بلغ عدد الأطفال الأسرى حتى تاريخه 350، محتجزين في سجني "عوفر" و"مجدو". كما بلغ عدد المعتقلين الإداريين 3350.

وأضاف، أن عدد المعتقلين المصنّفين كـ"مقاتلين غير شرعيين" بلغ 1220، علمًا أن هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي غزة المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال والمصنّفين ضمن هذه الفئة.

يُذكر أن هذا التصنيف يشمل أيضًا معتقلين عربًا من لبنان وسوريا.