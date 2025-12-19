الاحتلال يصدر أمرًا عسكريًا بمصادرة أراضٍ قرب عاطوف بالأغوار

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الجمعة، أمرًا عسكريًا بمصادرة أراضٍ قرب قرية عاطوف بالأغوار الشمالية.

وقالت منظمة البيدر الحقوقية إن سلطات الاحتلال أصدرت أمرًا عسكريًا جديدًا صباح اليوم يقضي، بوضع اليد ومصادرة مساحات من الأراضي الواقعة على بعد نحو 100 متر من أراضي قرية عاطوف في الأغوار الشمالية، والمصنّفة ضمن مناطق (ب).

وأوضحت أن قرار المصادرة جاء، بحسب ما ورد في الأمر العسكري، بهدف شق طريق فرعي جديد يربط بالطريق العسكري الذي أعلن عنه الاحتلال قبل نحو ثلاثة أسابيع، ضمن سلسلة من الأوامر العسكرية السابقة.

وبيّنت أن الطريق المزمع إنشاؤه يمتد من الجهة الغربية للطريق القديم باتجاه جنوب عاطوف، ويطال عدة قطع أراضٍ متفرقة تعود لمواطنين فلسطينيين.

وأكدت أن المشروع سيؤدي فعليًا إلى مصادرة أكثر من مئة دونم من الأراضي الزراعية، إضافة إلى ابتلاع مساحات واسعة محيطة بالطريق.

وأضافت المنظمة أن هذا ما يشكل توسعًا خطيرًا على حساب الأراضي الفلسطينية ويهدد ما تبقى من الرقعة الزراعية في المنطقة، في ظل استمرار إصدار الأوامر العسكرية التي تستهدف قرية عاطوف ومحيطه.