"حماية" يدين استمرار خرق الاحتلال لاتفاق وقف النار ويحذر من انهياره

أدان مركز حماية لحقوق الإنسان بأشد العبارات قصف قوات الاحتلال لمدرسة مبنى تابع للتعليم تؤوي نازحين في محيط مستشفى الدرة، بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة، الأمر الذي نتج عنه استشهاد خمسة مواطنين، وإصابة آخرين.

وحذر المركز في بيان يوم السبت، من انهيار وقف إطلاق النار بفعل سلوك قوات الاحتلال على الأرض، مطالبًا الوسطاء بتدخل فوري وعاجل يلزم قوات الاحتلال بالعودة لبنود وقف إطلاق النار وتنفيذه.

وأكد أن استهداف المدنيين والنازحين، وقصف منشأة تعليمية تقع بالقرب من مرفق طبي، يشكل انتهاكًا فاضحًا لأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، ويعكس تمادى واستهتار قوات الاحتلال باتفاق وقف إطلاق النار وتجاهله لأحكام القانون الدولي الإنساني.

وحمّل المركز حكومة الاحتلال وقيادة جيش الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم وتداعياتها الخطيرة التي تهدد حياة المدنيين المحميين.

واعتبر أن صمت الوسطاء والمجتمع الدولي يعكس مدى الموافقة على سلوك الاحتلال.

وطالب المركز الوسطاء والمجتمع الدولي، والأمم المتحدة، باتخاذ إجراءات فورية وفاعلة لوقف هذه الانتهاكات، وضمان احترام اتفاقات وقف إطلاق النار، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين.

ودعا مجلس حقوق الإنسان إلى فتح تحقيق مستقل في هذه الجريمة بما يضمن محاسبة المسؤولين.

وحث المركز المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بفتح في هذه الجريمة، وضمها للتحقيقات الجارية في الحالة الفلسطينية.