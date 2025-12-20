الأدلة الجنائية في غزة تحذر من خطر المخلفات الحربية بعد استشهاد طفل

أعلنت الإدارة العامة للأدلة الجنائية والاستجابة السريعة في غزة، أنه يوم أمس السبت 20 ديسمبر 2025، باشرت فرق الاستجابة السريعة (EOD) معاينة موقع انفجار جسم مشبوه من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة النصيرات – بلوك C بالمحافظة الوسطى.

وأفادت الإدارة في تصريح صحفي، أن الحادثة أسفرت عن استشهاد الطفل أحمد عبدالله الصوري، مؤكدة أن هذه الحادثة المؤلمة تجدد التحذير من حجم الخطر الكامن في المخلفات الحربية المنتشرة داخل المناطق السكنية، والتي تُشكل تهديدًا حقيقيًا لحياة المدنيين، خصوصًا الأطفال.

وإزاء ذلك، حذّرت المواطنين من التعامل مع أي جسم مشبوه أو الاقتراب منه تحت أي ظرف، مؤكدة أهمية الإبلاغ الفوري عند رصد أي أجسام غريبة أو مشبوهة، عبر الاتصال على الأرقام: 100 أو 109.

كما جدّدت دعوتها للمؤسسات الدولية المعنية بالشأن الإنساني والمتخصصة في إزالة الذخائر غير المنفجرة إلى التدخل العاجل، وتقديم الدعم الفني والتقني اللازم لمساندة الطواقم المختصة في قطاع غزة، بما يضمن حماية أرواح المدنيين وتوفير بيئة أكثر أمنًا وسلامة.