رغم الدمار الشامل.. بلدية بني سهيلا تضع خارطة طريق للإنعاش المبكر

عقدت إدارة بلدية بني سهيلا اجتماعًا طارئًا برئاسة رئيس البلدية م. حمدان رضوان، وذلك لمواجهة التحديات الهائلة التي أفرزتها الفيديوهات والتقارير والصور الجوية الواردة، والتي كشفت عن حجم الدمار الشامل الذي لحق بالمدينة.

وجاء هذا الاجتماع الاستثنائي ترجمةً لإصرار البلدية على تجاوز الواقع الأليم والتحضير الفوري للمرحلة القادمة، وسط التوقعات بقرب بدء هذه المرحلة والسماح بالعودة للمناطق الشرقية قريبًا.

وركّز الاجتماع على وضع "خطة الإنعاش الاستراتيجي" الشاملة والتحضير للمرحلة القادمة المتوقع بدءها قريبًا، والتي ترتكز على التقييم الدقيق للأضرار في البنية التحتية، ووضع خطط فورية للإسكان المؤقت، إضافة إلى تجهيز المشاريع الاستراتيجية والتنموية، ووضع خطة لتسويقها دوليًا ومحليًا لضمان البدء في التنفيذ بمجرد بدء المرحلة الثانية من اتفاقية وقف إطلاق النار.

وبدوره، أكد رئيس بلدية بني سهيلا م. حمدان رضوان أن الطواقم الفنية تعمل بتفانٍ على مدار الساعة، قائلًا:"إنَّ حجم الدمار الذي نراه لا يكسر عزيمتنا، بل يضاعف إصرارنا على إعادة بناء بني سهيلا لتكون أقوى وأفضل مما كانت".

وأضاف:"نحن لا ننتظر، بل نعمل على وضع الخطط الاستراتيجية وتجهيز المشاريع اللازمة، فرسالتنا واضحة: بني سهيلا ستنهض من جديد، وسنعمل بكل طاقتنا لتسويق مشاريعنا لجذب الدعم الدولي المطلوب"، داعيًا أهالي بني سهيلا إلى الثقة بالبلدية، مؤكدًا أن كل الجهود موجهة لضمان عودة كريمة وآمنة للأهالي فور السماح بذلك.