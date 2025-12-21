المئات يشيعون الشهيد زيود في جنين

شيع المئات في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، اليوم الأحد، جثمان الشهيد أحمد سائد زيود (22 عاما)، الذي ارتقى برصاص الاحتلال يوم أمس خلال اقتحام البلدة.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى ابن سينا في جنين، وجاب شوارع المدينة، قبل أن ينقل جثمان الشهيد إلى منزل ذويه، لإلقاء نظرة الوداع الاخيرة، ثم أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه، قبل أن يواروه الثرى.

وبالتزامن مع استشهاد الشاب زيود، أعدم الاحتلال يوم أمس الطفل زياد ابو معلا (15 عاما) من بلدة قباطية جنوب جنين، واحتجز جثمانه.

وباستشهاد زيود وابو معلا ترتفع حصيلة الشهداء في محافظة جنين خلال العام الجاري 2025، إلى 90 شهيدا.