حماس تنشر روايتها الثانية حول “طوفان الأقصى” باللغتين العربية والإنجليزية

أعلنت حركة حماس، اليوم، نشر روايتها الثانية حول أحداث “طوفان الأقصى” باللغتين العربية والإنجليزية، تحت عنوان: «روايتنا: طوفان الأقصى – عامان من الصمود وإرادة التحرير».

وقالت الحركة إن الإصدار الجديد يقدّم ما وصفته بـ«سردية متكاملة» للأحداث، معتبرة أن ما جرى «لم يكن حدثًا عسكريًا فحسب، بل محطة مفصلية في الوعي الفلسطيني»، وذلك بعد عامين من الحرب على قطاع غزة.

وبحسب البيان، تؤكد الرواية على قضايا الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين، وتصفها بأنها «حقوق تقرّها المواثيق الدولية والإنسانية»، وفق تعبير الحركة.

ويتضمن الإصدار ثمانية فصول، جاءت على النحو الآتي:

1. الطوفان: الدوافع والسياقات.

2. طوفان الأقصى – يوم العبور (7 تشرين الأول/أكتوبر 2023).

3. التحقيق في هجوم 7 أكتوبر: دعوة لكشف الحقائق.

4. مسار الحرب على غزة.

5. جهود حماس لوقف العدوان وخطة ترامب.

6. إنجازات طوفان الأقصى.

7. «لا يمكن عزل حماس».

8. أولويات المرحلة.

وأشارت الحركة إلى أن نشر الرواية باللغتين يهدف إلى مخاطبة الرأي العام المحلي والدولي وتقديم وجهة نظرها بشأن مجريات الأحداث وتداعياتها السياسية والإنسانية.

ويأتي هذا الإصدار في ظل استمرار الجدل الدولي حول الحرب على غزة، والمساعي السياسية والإنسانية المرتبطة بوقف القتال ومستقبل القطاع.