حالة الطقس الأسبوع القادم

تشير توقعات الراصد الجوي ليث العلامي للأسبوع القادم، اعتبارًا من يوم السبت ولمدة عدة أيام، إلى عودة الفعاليات الجوية الماطرة على شكل موجات متتالية تؤثر على مناطق واسعة من البلاد، تبدأ من الشمال وتمتد إلى المناطق الوسطى والجنوبية وصولًا إلى النقب، وتشمل قطاع غزة.

قد تبدأ فرص الأمطار على شكل زخات محلية مساء الجمعة في بعض الأماكن المتفرقة (دون شمولية كبيرة)، مع انخفاض لافت على درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها المعتادة.

الأمطار ستكون متفاوتة الشدة، مع فترات تراجع أو توقف مؤقت بين الموجات خلال هذه الأيام، والله أعلم.