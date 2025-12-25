أرقام استثنائية لتونس والجزائر في كأس أفريقيا

أصبح منتخب الجزائر أحدث المنضمين لقائمة المنتخبات التي أحرزت 100 هدف أو أكثر في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقامة حاليا في المغرب.

وحقق منتخب الجزائر انتصارا كبيرا 3 -0 على منتخب السودان، اليوم الأربعاء، في الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

وسجل رياض محرز الهدفين الأول والثاني للمنتخب الجزائري في الدقيقتين الثانية و61 على الترتيب، في حين أضاف (البديل) إبراهيم مازة الهدف الثالث في الدقيقة 85، ليحمل هذا الهدف الرقم 100 في تاريخ الجزائر في مسيرتها بكأس أمم أفريقيا، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1957.

مازة أصغر هداف جزائري

أصبح إبراهيم مازة (20 سنة و30 يوما) أصغر هداف في تاريخ مشاركة الجزائر بكأس أمم أفريقيا بعدما سجل الهدف الثالث للجزائر في مرمى السودان.

محرز يسجل أسرع هدف ويعادل رقم تاسفاوت

تمكن رياض محرز من تسجيل الهدف الأول للجزائر في الدقيقة الثانية ليكون هذا الهدف أسرع هدف في هذه البطولة حاليا. وأضاف محرز الهدف الثاني ليصل إلى 36 هدفا مع منتخب الجزائر، معادلا بذلك رقم عبد الحفيظ تاسفاوت ثاني الهدافين بعد إسلام سليماني (45 هدفا).

ولعب منتخب الجزائر، الذي توج باللقب عامي 1990 و2019 مباراته الـ81 في تاريخ مشاركاته بأمم أفريقيا، التي بلغت 21 مشاركة حاليا، حيث أحرز 100 هدف وسكنت شباكه 93 هدفا، علما بأنه حقق فوزه الـ29 في البطولة القارية، مقابل 24 تعادلا و28 خسارة.

وتتصدر مصر قائمة المنتخبات الأكثر تسجيلا في البطولة، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1957 برصيد 177 هدفا، مقابل 152 هدفا لمنتخب كوت ديفوار، قبل لقائه مع منتخب موزمبيق في وقت لاحق من مساء اليوم بالمجموعة السادسة للمسابقة.

ويحتل منتخب نيجيريا المركز الثالث بالقائمة برصيد 148 هدفا، وحلت الكاميرون رابعة بـ142 هدفا قبل مباراتها مع الغابون اليوم أيضا، وجاءت غانا، التي تغيب عن النسخة الحالية للمسابقة، في المركز الخامس بـ138 هدفا.

تونس تنضم للمئوية

وانضم منتخب تونس أمس لقائمة الـ100 هدف، بعد فوزه الكبير 3 -1 على أوغندا، أمس الثلاثاء، في المجموعة الثالثة بالنسخة الحالية للبطولة، حيث وصل إلى 102 من الأهداف، لتوجد في المركز السادس بالقائمة، تليها الجزائر في المركز السابع بـ100 هدف.