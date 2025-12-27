من الملاعب إلى الشوارع .. كرة القدم التركية تتحول إلى منصة دعم لغزة

دعت كبرى أندية كرة القدم التركية جماهيرها والمواطنين في عموم البلاد إلى المشاركة في فعالية تضامنية واسعة مع قطاع غزة، تُقام على جسر غلطة الشهير في مدينة إسطنبول يوم الأول من يناير المقبل، احتجاجًا على المجازر الإسرائيلية المتواصلة في القطاع.

وجاءت الدعوة خلال مؤتمر صحفي عُقد في المقر العام لمؤسسة الشباب التركي، بمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني، حيث أطلقت أندية بشكتاش وفنربخشة وغالطة سراي وطرابزون سبور نداءً مشتركًا لحشد الجماهير للمشاركة في المسيرة التي تنطلق عند الساعة الثامنة والنصف صباحًا، تحت شعارات أبرزها: “لا ننكسر، لا نصمت، لا ننسى فلسطين”، و“الرحمة لشهدائنا، والدعم لفلسطين”.

وأكد رئيس نادي بشكتاش، سردار أدالي، أن استمرار العدوان على غزة، رغم الحديث المتكرر عن وقف إطلاق النار، يفرض مسؤولية أخلاقية على الجميع لإبقاء القضية الفلسطينية حاضرة في الوعي العام. وأوضح أن ناديه شارك في الفعالية ذاتها العام الماضي، وسيواصل حضوره هذا العام، مؤكدًا السعي لجعل الصوت التركي أكثر تأثيرًا في نصرة غزة.

من جانبه، وصف رئيس نادي طرابزون سبور، أرطغرل دوغان، ما يتعرض له الفلسطينيون بأنه جريمة مستمرة تُرتكب أمام أنظار العالم منذ سنوات، مشددًا على أن هذه المأساة لا مثيل لها. وأشار إلى أن الجهود السياسية التركية أسهمت في إعادة القضية إلى واجهة الاهتمام الدولي، داعيًا إلى موقف واضح وصريح من جميع الأطراف لوقف ما وصفه بالجريمة ضد الإنسانية.

بدوره، أكد رئيس نادي غالطة سراي، دورسون أوزبك، أن ناديه أبدى تضامنه مع غزة منذ الأيام الأولى للحرب، عبر فعاليات متعددة داخل الملاعب وخارجها، معتبرًا أن الصمت أمام هذه الكارثة الإنسانية أمر غير مقبول. ودعا جماهير النادي إلى المشاركة في الفعالية، معربًا عن أمله في أن ينتهي الظلم قريبًا، وأن تعود الحياة الطبيعية للأطفال والعائلات الفلسطينية.

وفي السياق ذاته، شدد عضو مجلس إدارة فنربخشة والمسؤول عن فريق كرة القدم، أرتان تورون أوغوللاري، على وقوف النادي إلى جانب الدولة التركية في جميع الفعاليات الداعمة لغزة، مؤكدًا أن المشاركة الجماعية للأندية في فعالية الأول من يناير ستوجه رسالة قوية إلى العالم، وتعيد القضية الفلسطينية إلى صدارة المشهد الدولي.

ويأتي هذا التحرك امتدادًا لفعالية تضامنية ضخمة شهدتها إسطنبول مطلع يناير الماضي، حيث احتشد عشرات الآلاف على جسر غلطة في “طوفان بشري” تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على غزة، بمشاركة أكثر من 300 منظمة مجتمع مدني، في تظاهرة اختير توقيتها فجراً لتكون أول رسالة في العام الجديد، تهدف إلى تحريك ضمير الإنسانية والدعوة إلى حماية الشعب الفلسطيني.