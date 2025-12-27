الأخبار
مع فلسطين
القدس
سياسي
محلي
إسرائيليات
دولي
مقالات
تقارير
قصص صحفية
حوار
تقارير
تحقيقات
الاقتصاد
رياضة
رياضة
الرسالة سبورت
ميديا
مكتبة الفيديو
انفوجرافيك
بودكاست
كاريكاتير
منوعات
صحة وأسرة
ثقافة
تكنولوجيا
منوعات
الأخبار
مع فلسطين
القدس
سياسي
محلي
إسرائيليات
دولي
مقالات
تقارير
قصص صحفية
حوار
تقارير
تحقيقات
الاقتصاد
رياضة
رياضة
الرسالة سبورت
ميديا
مكتبة الفيديو
انفوجرافيك
بودكاست
كاريكاتير
منوعات
صحة وأسرة
ثقافة
تكنولوجيا
منوعات
ادخل كلمات البحث ...
^200 مثال: غزة العزة
ابدأ البحث
الرئيسية
انفوجرافيك
انفوجرافيك:
نتنياهو يراوغ لعرقلة المرحلة الثانية
27 ديسمبر 2025 . الساعة: 09:37 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/308979
كلمات مفتاحية
نتنياهو
المرحلة الثانية
متعلقات
Class room تجربة جديدة لا تخلو من "النهفات"
تسريع المرحلة الأولى.. هل تفتح صفقة التوابيت أبواب المرحلة الثانية؟
أخبار رئيسية
غزة 2025.. عام الحرب والمجاعة والانهيار الإنساني
غانم: مختبرات غزة على شفا الانهيار ونقص حاد يهدد حياة المرضى
عامان من الإبادة.. الاحتلال دمر 80% من مساكن مسيحيي غزة
حين يصبح المطر خبرًا سيئًا في غزة
السلطة قطعت راتبه ومنعت علاجه: قصة استشهاد أنس عبد الفتاح
حماس: عملية العفولة تعبير عن الغضب الشعبي وتحذير من استمرار جرائم الاحتلال
مصادر عبرية: مقتل "إسرائيليين" وإصابة آخر بعملية دهس وطعن بالعفولة
المزيد من انفوجرافيك
انفوجرافيك:
(إسرائيل) توظّف وقف النار غطاءً لمواصلة الإبادة
انفوجرافيك:
%60 ارتفعت نسبة الأطفال الخدج في بسبب حرب الإبادة في قطاع غزة.
انفوجرافيك:
الصيد البحري في غزة… قطاع مُدمَّر
تم نسخ الرابط بنجاح.
عاجل