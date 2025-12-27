الأخبار
انفوجرافيك
انفوجرافيك:
خروقات مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار!
27 ديسمبر 2025 . الساعة: 09:38 ص
الرسالة نت
.
كلمات مفتاحية
وقف اطلاق النار
حرب غزة
خروقات الاتفاق
حماس تصدر بيانًا توضح فيه خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
بالصور|| تقرير يكشف أبرز خروقات الاحتلال لاتفاق وقف النار في غزة
غزة 2025.. عام الحرب والمجاعة والانهيار الإنساني
غانم: مختبرات غزة على شفا الانهيار ونقص حاد يهدد حياة المرضى
عامان من الإبادة.. الاحتلال دمر 80% من مساكن مسيحيي غزة
حين يصبح المطر خبرًا سيئًا في غزة
السلطة قطعت راتبه ومنعت علاجه: قصة استشهاد أنس عبد الفتاح
حماس: عملية العفولة تعبير عن الغضب الشعبي وتحذير من استمرار جرائم الاحتلال
مصادر عبرية: مقتل "إسرائيليين" وإصابة آخر بعملية دهس وطعن بالعفولة
انفوجرافيك:
كيف حوّل بن غفير السجون إلى "مؤسسة موت"؟
انفوجرافيك:
نتنياهو يراوغ لعرقلة المرحلة الثانية
انفوجرافيك:
(إسرائيل) توظّف وقف النار غطاءً لمواصلة الإبادة
