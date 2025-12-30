الاحتلال يواصل خرق وقف إطلاق النار ويصعّد القصف في قطاع غزة

تُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2025، ارتكاب خروقات يومية وانتهاكات مُمنهجة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر عمليات قصف جوي ومدفعي، وإطلاق نار مباشر، ونسف منازل وممتلكات مدنية في مناطق متفرقة من القطاع.

وشنّ طيران الاحتلال الحربي، فجر وصباح اليوم الثلاثاء، غارات عنيفة استهدفت المناطق الشرقية لمخيم المغازي وسط قطاع غزة، بالتزامن مع غارات جوية مماثلة طالت مناطق شمالي وشرقي القطاع.

وفي وسط القطاع، استهدفت آليات الاحتلال العسكرية، صباح اليوم، بإطلاق نار كثيف المناطق الشرقية لمدينة دير البلح، فيما تعرضت مناطق أخرى شرقي القطاع لقصف جوي إسرائيلي، حيث قصفت طائرات الاحتلال الحربية بغارة عنيفة منطقة جنوب شرق مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وفي الجنوب، قصفت مدفعية الاحتلال، صباح الثلاثاء، مدينة رفح جنوبي القطاع، بالتزامن مع إطلاق نار من الآليات العسكرية شمالي المدينة، بينما شنّ الطيران الحربي عدة غارات جوية استهدفت غربي رفح وشماليها فجر اليوم.

كما أفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال الحربية نفذت، خلال الساعات الماضية، عدة غارات جوية عنيفة استهدفت مناطق شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، شهد قطاع غزة تصعيدًا ملحوظًا في الخروقات، تمثّل في شن غارات جوية شمال ووسط القطاع، إلى جانب إطلاق نار مكثف باتجاه منازل المواطنين شمال رفح، وقصف مدفعي استهدف المناطق الشرقية من مدينة خان يونس.

وفي السياق ذاته، وثّق المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، يوم الأحد 28 ديسمبر/كانون الأول الجاري، 969 خرقًا ارتكبها الاحتلال منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، وأسفرت عن 418 شهيدًا و1141 مصابًا.