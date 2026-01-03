"الجهاد" يدين العدوان الأمريكي على فنزويلا

أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، العدوان الأمريكي الحاقد على جمهورية فنزويلا والغارات التي استهدفت العاصمة كاراكاس وشعبها.

وقالت الحركة في بيان وصل "الرسالة نت" إن هذه الأعمال العدوانية، التي اتخذت أشكالًا متصاعدة من الحصار البحري وصولًا إلى الضربات العسكرية المباشرة، تكشف عن نوايا الهيمنة والاحتلال وفرض السيطرة بالقوة والبطش.

وأضافت أن هذه الأعمال تمثل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي والسيادة الوطنية، وهي امتداد للسياسة الإمبريالية الهادفة إلى إخضاع الشعوب ونهب ثرواتها.

وأوضحت أن استهداف فنزويلا اليوم هو عقابٌ لها على مواقفها الأممية الثابتة، وفي صدارتها دعمها التاريخي والثابت للقضية الفلسطينية وقوى المقاومة في منطقتنا ووقوفها إلى جانب شعبنا في مواجهة جرائم الحرب والإبادة الجماعية.

واعتبرت نضال شعب فنزويلا من أجل حريته واستقلال قراره هو جزء من معركة أمتنا نفسها ضد الهيمنة والاستعمار الجديد.

وأكدت تضامنها الكامل مع الشعب الفنزويلي وحكومته الشرعية بقيادة الرئيس نيكولاس مادورو في مواجهة هذه الحملة العدوانية.

ودعت الجهاد جميع قوى التحرر والشعوب الحرة في العالم إلى رفض هذا العدوان والوقوف مع فنزويلا دفاعًا عن مبدأ سيادة الدول وحق الشعوب في تقرير مصيرها.