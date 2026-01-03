جامعة أمريكية تحذف المقررة الأممية "ألبانيز" من سجلاتها استجابة لمؤسسة مرتبطة بـ"إسرائيل"

حذفت جامعة "جورج تاون" الأميركية اسم المقررة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيز من سجلاتها البحثية في كانون أول/ ديسمبر 2025، منهية ارتباطًا أكاديميًا دام لسنوات

وحاظ القراراستجابة لحملة شرسة قادتها منظمة "يون أن ووتش" المرتبطة بـ"إسرائيل"، التي نشرت القرار على منصاتها الرسمية واحتفلت به

ووصفت ألبانيز استجابة المؤسسات الأكاديمية للضغوطات بخصوصها بأنه "غدر مؤكدة أن الهدف الحقيقي من وراء ملاحقتها هو إسكات الحقيقة".

وتعرضت ألبانيز لمهاجمة من الكيان الإسرائيلي، على أثر انتقادها لحرب الإبادة على غزة، وكشف الدول التي تورطت في دعمها.

كما فرضت إدارة "ترامب" عقوبات عليها، على خلفية تقارير أكدت فيه ارتكاب الاحتلال إبادة جماعية في قطاع غزة، واتهمت الولايات المتحدة ودولاً أخرى بالتواطؤ فيها.