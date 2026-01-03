وزارة الصحة تنفي تسجيل إصابات مؤكدة بمرض الليبتوسبيروزيس في قطاع غزة

نفت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة صحة الأنباء المتداولة حول تسجيل حالات مؤكدة بمرض الليبتوسبيروزيس (Leptospirosis)، مؤكدة عدم وجود أي إصابة مثبتة بالمرض حتى تاريخه.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إنه في إطار متابعتها المستمرة للوضع الوبائي في قطاع غزة، جرى رصد عدد من الحالات المشتبه بإصابتها بالمرض، حيث تم التعامل معها وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة، وسحب العينات اللازمة، وإرسالها للفحص في مختبرات متخصصة خارج القطاع.

وأوضحت أن نتائج الفحوصات المخبرية لجميع الحالات جاءت سلبية، مؤكدة عدم تسجيل أي حالة مؤكدة بمرض الليبتوسبيروزيس في قطاع غزة، ونافية بشكل قاطع صحة ما يتم تداوله من معلومات بهذا الشأن.

وشددت وزارة الصحة على أنها الجهة الرسمية الوحيدة المخوّلة بالإعلان عن أي تفشٍ وبائي، داعية المؤسسات الطبية ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمسؤولية في تداول ونشر المعلومات الصحية.

وفي ختام بيانها، طمأنت الوزارة المواطنين بأن طواقم الطب الوقائي تواصل عملها على مدار الساعة لمتابعة الوضع الصحي، مؤكدة أن أي مستجدات سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية المعتمدة.