هيئة علماء فلسطين تصدر تنبيهًا وتحذيرًا بشأن حقوق نشر رسالة الشهيد أبي عبيدة

تُحيط هيئة علماء فلسطين جميع دور النشر، والمطابع، والمكتبات، والمنصات الرقمية، والجهات الإعلامية علماً، بأن والد وعائلة الشهيد القائد أبي عبيدة حذيفة سمير الكحلوت، الناطق باسم كتائب الشهيد عزّ الدين القسّام – رحمه الله – قد وكلوا هيئة علماء فلسطين توكيلاً حصرياً بطباعة رسالة الماجستير الخاصة به ونشرها، سواء كان ذلك ورقياً أو رقمياً.

ويشمل هذا التوكيل الحصري إبرام الاتفاقات مع دور النشر والمكتبات والمنصات المختلفة فيما يتعلق بالطباعة والنشر والتوزيع، وبناءً عليه، فإن هيئة علماء فلسطين هي الجهة الوحيدة المخولة حصراً بكل ما يتعلق برسالة الماجستير للشهيد حذيفة سمير الكحلوت، والموسومة بعنوان: «الأرض المقدسة بين اليهودية والنصرانية والإسلام».

وتصدر الهيئة هذا البيان تنبيهاً وتحذيراً، وصوناً للحقوق، ومنعاً لأي تعدٍّ أو استغلال غير مصرح به.

كما تُعلن هيئة علماء فلسطين أنها ستتولى إعداد النسخة المعتمدة من الرسالة، مزوّدة بسيرة عطرة للشهيد القائد، ومقدمات لعدد من كبار العلماء والمشايخ، وتؤكد الهيئة أن من اختصاصها الحصري إعداد الرسالة للنشر من حيث التهذيب والمراجعة والتحقيق، والإخراج العلمي والفني، والتنسيق، وأي معالجة تحريرية لازمة قبل النشر.

وعليه، لا يجوز لأي جهة القيام بأي عمل من الأعمال المذكورة، أو نشر نسخة مهذبة أو محققة أو معدّة للنشر، إلا بعد الحصول على إذن خطي صريح من هيئة علماء فلسطين أو من والد الشهيد.

ويشمل هذا الحظر منع طباعة الرسالة أو إعادة طباعتها، أو تصويرها وبيعها لأغراض تجارية، أو تداولها في المكتبات أو المعارض أو المتاجر، كما يشمل منع تحويلها أو تقديمها بصيغ صوتية، ككتاب مسموع أو تسجيلات أو بودكاست أو قراءات، أو بصيغ مرئية، كالمقاطع المصورة أو الشروحات أو المحاضرات أو أي محتوى مرئي آخر.

ويُعدّ كل ما سبق تعدّياً على الحقوق الأدبية والعلمية يستوجب المساءلة وفق الأطر القانونية المعمول بها، وتؤكد هيئة علماء فلسطين في الوقت ذاته أن حقوق التأليف الأدبية والعلمية محفوظة شرعاً وقانوناً لورثة الشهيد القائد حذيفة سمير الكحلوت الشرعيين، وفق الأنظمة النافذة، علما بأن الهيئة اتفقت مع مكتبة دار الأصالة في تركيا لطباعة طبعة باللغة العربية في تركيا وترجمة الرسالة إلى اللغة التركية لنشرها في تركيا وهنالك تواصل مع بعض دور النشر في بلدان أخرى، والباب مفتوح للتعاقد مع دور النشر والمؤسسات الإعلامية في البلاد الأخرى.