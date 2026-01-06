حصاد 2025 حصاد 2025

إصابة ثلاثة طلاب برصاص الاحتلال خلال اقتحام جامعة بيرزيت

أصيب ثلاثة طلاب، اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها جامعة بيرزيت شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمه تعاملت مع 3 إصابات بالرصاص الحي بالأرجل لطلاب خلال اقتحام قوات الاحتلال لجامعة بيرزيت شمال رام الله. 

بدورها، قالت مسؤولة العلاقات العامة في الجامعة نيردين الميمي، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت داخل الحرم الجامعي.

وأضافت أن القوات (الإسرائيلية) حطّمت البوابة الرئيسة للجامعة واقتحمت عدة مبانٍ وكليات، واستولت على معدات تعود للحركة الطلابية.

وفي ذات السياق، أغلقت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) مداخل الجامعة، واحتجزت الطلبة بداخلها. 

واعتدت القوات (الإسرائيلية) على الصحفيين كريم خمايسة ومعتصم سقف الحيط خلال تغطيتهما اقتحام الجامعة. 

