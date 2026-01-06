في غزة.. يصنعون الحياة من العدم

حينما يثقل الحصار على كل تفاصيل الحياة، لا يكفي الصبر وحده لمواجهة الصعاب اليومية.

يضيق كل يوم الحصار والجوع ونقص الغاز والماء على أهالي غزة

وتلك ليست عقبات، بل امتحان دائم لإرادة الإنسان وقدرته على الإبداع. حول أهالي غزة الألم إلى قوة، والاحتياجات اليومية إلى مشاريع صغيرة تُبقي الحياة مستمرة.

من الركام والحطام، ومن بقايا المعدن والخشب والزجاج، يولد ابتكار يُعيد الأمل ويثبت أن غزة مدينة لا تنكسر، وإن ضاقت بها الظروف، فإن روح أهلها تصنع الحياة بيدها.

وهكذا خرج كمال المصري (53 عامًا) من بين أنقاض منزله في دير البلح. بيديه الصلبتين وبقايا الحديد والمعدن صنع بابور زيت يمكنه الطبخ على نار هادئة.

النار في البابور لم تكن مجرد وسيلة لإعداد الطعام، بل رمزًا لإرادته التي لم تنكسر أمام الألم واليأس، ومحاولة لإبقاء الحياة مستمرة رغم نقص الغاز والحصار الشديد. بين كل قطعة معدنية، وبين كل شعلة نار صغيرة، كان كمال يعيد تعريف معنى الصمود اليومي: حتى الركام يمكن أن يصبح وقودًا للحياة.

وفي خان يونس، تحت الشمس الحارقة والحرّ القاسي، وقفت المهندسة إيناس الغول بين شباك منزلها المهدّم، تجمع زجاج النوافذ القديمة وتحولها إلى جهاز تحلية مياه شمسي.

كل قطرة ماء صافية خرجت من جهازها كانت صمودًا ضد العطش، وتأكيدًا على أن الحاجة تصنع الابتكار، وأن الألم يمكن أن يتحول إلى طاقة تنتج حياةً لأطفال غزة وعائلاتهم.

وبين الحطام أيضًا، كان محمود لولو (43 عامًا) يركب محطة تحلية موفرة للطاقة في أحد أحياء غزة، مدركًا أن الحصار لا يقتل الروح إلا إذا استسلم الإنسان لليأس.

كل لتر ماء تنتجه المحطة كان نصرًا صغيرًا في معركة يومية ضد ندرة الموارد، وتذكيرًا بأن الإرادة الفلسطينية تستطيع مواجهة أصعب الظروف.

ولا ننسى أحمد عفانة، الذي جمع مياه البحر الملوثة وتحويلها إلى ماء صالح للشرب، متحديًا التعب، حرارة الشمس، والألم النفسي، ليعلّم أولاده درسًا واحدًا: الحاجة تصنع ابتكارًا، والتحدي يولد من رحم الألم.

أنه شاب غزي آخر مع جهاز ترشيح بسيط يعتمد الرمل والفلاتر، ليجعل المياه القذرة صالحة للشرب، مذكّرًا الجميع أن كل يد فلسطينية تعمل تحت وطأة الحصار هي علامة على الألم الذي لا يقتل الروح، وعلى الحاجة التي تحوّل الإنسان إلى مبتكر.

هذه الابتكارات هي أدوات أو أجهزة بسيطة جدا، لكنها شواهد أخرى على صمود غزة وإبداع أهلها في أصعب الظروف.

كل قطرة ماء، وكل شعلة نار، وكل ابتكار صغير هو قصة عن التحدي، والألم، والحاجة التي تُحوّل الحياة إلى لوحة صامدة من الأمل. غزة تعلمنا أن الإنسان عندما يُجبر على مواجهة الصعاب، يستطيع أن يخلق من الركام حياة، ومن الألم فرصة، ومن الحاجة ابتكارًا لا يُنسى. في كل زاوية من هذا القطاع الصغير، هناك قصص صمود لا تُحصى، ويد عاملة لا تتوقف عن صنع الأمل، وقلوب لا تنكسر أمام الألم.