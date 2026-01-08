استشهاد طفلة برصاص الاحتلال وسط خروقات متواصلة لوقف إطلاق النار

استُشهدت طفلة، صباح اليوم الخميس، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي قطاع غزة، في جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الخروقات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد الطفلة همسة نضال حوسو (11 عامًا)، جراء إطلاق النار المباشر من آليات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الفالوجا غرب مخيم جباليا شمالي القطاع.

وبحسب المصادر الطبية، فقد وصل جثمان الطفلة إلى مجمع الشفاء الطبي، بعد استهداف خيام النازحين في المنطقة.

وفي السياق ذاته، واصل جيش الاحتلال شن غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، في تصعيد لخروقاته المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأكدت مصادر ميدانية أن إطلاق النار من قوات الاحتلال لم يتوقف منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، حيث ينتهكه الاحتلال بشكل يومي، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى.

ووفق إحصائيات رسمية صادرة عن وزارة الصحة في غزة، فقد بلغ عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر نحو 425 شهيدًا، فيما سُجلت 1,199 إصابة، إضافة إلى 685 حالة انتشال من تحت الأنقاض.

وبحسب الإحصائية التراكمية لوزارة الصحة، فقد ارتفع العدد الإجمالي للشهداء منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 إلى 71,392 شهيدًا، فيما تجاوز عدد الإصابات 171,279 إصابة حتى الآن.