رومانيا ترحل مستوطنا "إسرائيليا" يخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي

أوقفت السلطات الرومانية، مستوطنا إسرائيليا في مطار "ياش" الدولي، وأبلغته أنه يخضع لعقوبات فرضها الاتحاد الأوربي، قبل ترحيله.

وأوضحت السلطات الرومانية أن المستوطن هبط في المطار، الذي يقع بمدينة ياش الرومانية، الخميس الماضي، وكان في طريقه لمدينة "أومان" بأوكرانيا، لزيارة قبر الحاخام "نحمان" أحد الزعماء الروحيين لليهود.

وخلال العامين الأخيرين، فرض الاتحاد الأوروبي أكثر من مرة عقوبات على مستوطنين إسرائيليين بالضفة الغربية المحتلة، لارتكابهم انتهاكات خطيرة وممنهجة لحقوق الإنسان بحق الفلسطينيين، وشملت العقوبات منع دخولهم دول الاتحاد.