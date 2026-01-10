الأخبار
انفوجرافيك:
غزة… الحياة القاسية داخل الخيام
10 يناير 2026 . الساعة: 09:24 ص
الرسالة نت
.
مخيمات النزوح
نزوح بغزة
خيم غزة
