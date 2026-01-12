الفيلم التونسي"صوت هند رجب" ينضم إلى القائمة الطويلة لجوائز بافتا 2026

بعد وصوله إلى القائمة القصيرة لجوائز الأوسكار، يواصل الفيلم التونسي "صوت هند رجب" حضوره العالمي، بعدما انضم رسميا إلى القائمة الطويلة لجوائز البافتا لعام 2026.

الفيلم، من إخراج التونسية كوثر بن هنية، يوثق القصة المأساوية للطفلة الفلسطينية هند رجب التي استشهدت برصاص الاحتلال الإسرائيلي، وينافس ضمن فئتي أفضل إخراج وأفضل فيلم أجنبي. ومن المقرر الإعلان عن الترشيحات النهائية في 27 يناير/كانون الثاني الجاري، على أن يقام حفل توزيع الجوائز في 22 فبراير/شباط المقبل، ويقدمه الممثل والمذيع الاسكتلندي آلان كومينغ.