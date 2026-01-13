الصحة تحذّر: البرد والحصار يفاقمان الكارثة في غزة

حذّر المدير العام لوزارة الصحة منير البرش، من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، في ظل تزايد الوفيات الناتجة عن البرد القارس وانهيار المنازل واستمرار الحصار المشدد.

وأكد "البرش" في تصريح وصل "الرسالة نت"، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 24 شهيدًا ارتقوا جراء انهيار البيوت، في مؤشر خطير على حجم الدمار وانعدام مقومات السلامة للسكان.

وأشار إلى ارتفاع عدد الأطفال الذين قضوا بسبب البرد الشديد إلى سبع حالات، وسط عجز المنظومة الصحية عن توفير الحماية اللازمة لهم.

وأفادت مصادر في مستشفيات قطاع غزة، بوفاة 6 أشخاص بينهم طفلان بسبب المنخفض الجوي الذي يضرب القطاع منذ فجر اليوم.

وأكد "البرش" أن المعابر لا تزال مغلقة أمام إدخال الغذاء الحقيقي والأدوية الضرورية، ما يفاقم الأزمة الصحية ويهدد حياة آلاف المرضى.

وبيّن أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل سياسة القتل البطيء، من خلال التجويع المتعمد ومنع الإمدادات الطبية الأساسية.

وأضاف "البرش"، أن ما يجري في غزة يمثل إبادة تُنفذ ببرود وتخطيط ممنهج، ضمن سياسة خبيثة تستهدف الإنسان في حياته اليومية.

ونبه إلى أن الشاحنات لا تدخل محملة بالأدوية، في وقت يشهد فيه القطاع نقصًا حادًا ومتسارعًا في المخزون الدوائي.

ولفت" البرش"، إلى أن مستشفيات غزة تستقبل عائلات كاملة تعاني من أمراض فيروسية، من بينها فيروس كورونا، في ظل ضعف القدرة على العلاج.

وأكد أن الاحتلال يرفض منح الإذن لإدخال الأدوية الأساسية، ما يهدد بانهيار كامل للقطاع الصحي.

وأوضح أن الأطفال والأمهات يعانون من سوء تغذية متزايد، انعكس بشكل مباشر على صحة النساء.

وشدد على أن عددًا متزايدًا من الأمهات الفلسطينيات يتعرضن للإجهاض المبكر نتيجة نقص الغذاء وانعدام الرعاية الصحية.

وما زال الاحتلال الإسرائيلي، يمنع إدخال مواد البناء وتعطيل إعادة الإعمار رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، منذ 10 أكتوبر الماضي.

والاثنين، حذر مدير مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة الطبيب محمد أبو سلمية، من انتشار فيروسات تنفسية رجح أنها من سلالات متحورة من الإنفلونزا أو فيروس كورونا.

وقال إن هذه الفيروسات تفتك بالفلسطينيين؛ جراء انهيار المناعة بسبب التجويع الإسرائيلي، مع عجز حاد للمنظومة الصحية.