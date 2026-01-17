حصاد 2025 حصاد 2025

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

الجهاد الإسلامي: فوجئنا بتشكيلة “مجلس السلام” وفق المواصفات الإسرائيلية

الجهاد الإسلامي: فوجئنا بتشكيلة “مجلس السلام” وفق المواصفات الإسرائيلية
الجهاد الإسلامي: فوجئنا بتشكيلة “مجلس السلام” وفق المواصفات الإسرائيلية

الرسالة نت

قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إنها التزمت بتنفيذ بنود الاتفاق في مرحلته الأولى، وأبدت استعدادها للانتقال إلى المرحلة الثانية رغم المماطلة الإسرائيلية واستمرار الخروقات اليومية وعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه.

وأضافت الحركة: «ورغم ذلك، تعاملنا بإيجابية مع خطوة لجنة التكنوقراط وسهّلنا الإعلان عنها حرصًا على إنجاح المسار المتفق عليه».

وتابعت: «إلا أننا فوجئنا بتشكيلة ما يُسمّى “مجلس السلام” وأسمائه المعلنة، والتي جاءت وفق المواصفات الإسرائيلية وبما يخدم مصالح الاحتلال، في مؤشر واضح على نوايا سلبية مبيّتة حول تنفيذ بنود الاتفاق».

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/309365

كلمات مفتاحية

غزة ترامب الجهاد الإسلامي مجلس السلام

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من سياسي

تم نسخ الرابط بنجاح.