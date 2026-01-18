فوز 7 طلاب فلسطينيين بجوائز Teen Art Awards

حقّق سبعة طلاب فلسطينيين إنجازاً لافتاً بفوزهم بجوائز الموسم الثالث من Teen Art Awards، التي استضافتها دولة قطر تحت شعار:«تمكين الأصوات الشابة عبر الفن | الثقافة والابتكار – وصل التراث بالمستقبل».

وجاء هذا التتويج ضمن موسم حمل عنوان «التراث الثقافي في عصر التكنولوجيا الحديثة»، حيث قدّم الطلبة الفلسطينيون أعمالاً فنية جريئة أعادت صياغة الذاكرة والهوية بلغة معاصرة، متنقلة بين الرسم، والغرافيك، والفن الرقمي، والتصوير، والفيديو، وفنون الأداء، والأزياء، والحِرف، والكتابة الفنية، والممارسات البصرية الحديثة، في مشهدٍ إبداعي يجمع الأصالة بالابتكار.

وقد وجدت هذه الأعمال طريقها إلى العرض في عدد من المواقع الثقافية البارزة في العاصمة القطرية الدوحة، مانحةً أصحابها حضوراً دولياً مؤثراً، ومساحة حقيقية للتواصل مع جمهور فني واسع.