طقس فلسطين.. أمطار متفرقة اليوم يعقبها انخفاض حاد وموجة برد قارسة

حذّر الراصد الجوي ليث العلامي من تأثر البلاد بحالة جوية غير مستقرة، تتخللها زخات من الأمطار يعقبها اندفاع لموجة برد قارسة، مع انخفاض حاد وملموس على درجات الحرارة في مختلف المناطق.

وأوضح العلامي أن نهار يوم الإثنين سيشهد بقاء الفرصة مهيأة لهطول زخات من الأمطار على فترات متقطعة وفي مناطق متفرقة، قد تكون غزيرة محليًا وبشكل مؤقت في بعض البؤر الجغرافية.

وأضاف أن مساء وليل الإثنين سيشهدا تراجعًا كبيرًا في فرص الهطول حتى تتوقف الأمطار تمامًا، بالتزامن مع بدء اندفاع رياح قارية جافة وأشد برودة قادمة من شرق البلاد، ما سيؤدي إلى انخفاض حاد وواضح على درجات الحرارة في أغلب المناطق.

وبيّن العلامي أن ليلة الثلاثاء وفجر الأربعاء ستسود خلالهما أجواء قارسة البرودة، مع توقع تسجيل درجات حرارة متدنية للغاية، حيث ستتراوح في قمم الجبال بين 1 – 2 درجة مئوية فقط، وفي السهول والمناطق المنخفضة والسواحل بين 3 – 6 درجات مئوية.

وأشار إلى وجود خطر تشكل الصقيع في المناطق الجبلية والسهلية المكشوفة، داعيًا إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المزروعات والمواشي من تأثير البرودة الشديدة، ورفع مستويات التدفئة عمومًا.