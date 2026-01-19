قوات الاحتلال تفرض منع تجوال جنوب الخليل وتنفذ حملة اعتقالات

شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الإثنين، حملة أمنية وعدوانا غير مسبوقين يستهدف المنطقة الجنوبية لمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية إن أكثر من 30 آلية عسكرية ترافقها جرافات اقتحمت المنطقة الجنوبية، وبدأت بإغلاق الطرق بسواتر ترابية.

وأضافت المصادر أن الاحتلال فرض منعا للتجوال، وهذه المرة الأولى التي يفرض فيها على هذه المنطقة منذ أكثر من عشرين عاما.

وبينت أن جنود الاحتلال شنوا حملة اعتقالات ومداهمة للمنازل، وتم نقل المعتقلين لساحات مدارس تم اقتحامها مسبقا.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الطفل مراد فتحي الفروخ، والشابين محمد درويش حلايقة ووسيم علي المطور، وذلك عقب اقتحام بلدة سعير شمال الخليل.

ويشار إلى أن الاحتلال كثّف من اعتداءاته على المواطنين في الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة في غزة، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد نحو 1100 مواطن فلسطيني وإصابة اكثر من 10 آلاف آخرين، إلى جانب اعتقال أكثر من 20 ألف فلسطيني، بينهم 1600 طفل.