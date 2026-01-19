حماس: افتتاح مستوطنة جديدة شرق بيت لحم تصعيد خطير في سياسة الاستيطان

قال القيادي في حركة حماس محمود مرداوي إن إقدام المستوطنين، بقيادة الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، على افتتاح مستوطنة جديدة تحمل اسم «عش الغراب» شرق مدينة بيت لحم، يُعد تصعيدًا خطيرًا في سياسة الاستيطان الاستعماري، ويؤكد إصرار حكومة الاحتلال على فرض وقائع بالقوة على الأرض، في تحدٍ صريح للتحذيرات والمواقف الدولية.

وأوضح مرداوي، في تصريح صحفي صدر اليوم الإثنين، أن إقامة مستوطنات جديدة على الأراضي الفلسطينية تأتي ضمن مخطط ممنهج يستهدف تطويق محافظات الضفة الغربية، وتعزيز مشاريع الضم والتهجير القسري بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن هذه السياسات لن تغيّر من هوية الأرض الفلسطينية ولن تمنح الاحتلال أي شرعية.

وأكد أن استمرار الاستيطان سيؤدي إلى تصاعد الغضب الشعبي وتعزيز تمسك الفلسطينيين بأرضهم وحقوقهم، داعيًا جماهير الشعب الفلسطيني إلى أوسع حالة من الحشد والتكاتف والصمود في المناطق المستهدفة. كما طالب المؤسسات الدولية والحقوقية بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل على محاسبة قادة الاحتلال على جرائم الاستيطان والانتهاكات المتواصلة.