الهيئة العامة للبترول تنفي رفع تعبئة أسطوانة الغاز من 8 إلى 12 كيلوغرامًا

أكدت الهيئة العامة للبترول أنه لا صحة لما يتم تداوله عبر بعض المنصات حول رفع تعبئة أسطوانة الغاز من 8 كيلوغرامات إلى 12 كيلوغرامًا، مشددة على أن هذه الأنباء عارية تمامًا عن الصحة ولم يصدر بشأنها أي قرار رسمي.

وأعربت الهيئة عن أملها في أن تشهد الفترة المقبلة تحسنًا في عملية إدخال الغاز وبكميات كافية، بما يتيح لها مستقبلاً دراسة إمكانية رفع حجم التعبئة وفق الإمكانات المتاحة وبما يخدم احتياجات المواطنين.

ودعت الهيئة وسائل الإعلام والصحفيين والناشطين إلى تحري الدقة واستقصاء المعلومات من القناة الرسمية للهيئة عبر منصة تلغرام، باعتبارها المصدر المعتمد لنشر الأخبار والتوضيحات، تفاديًا لتداول معلومات غير دقيقة.