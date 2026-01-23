الاحتلال يمنع عرض فيلم "فلسطين 36" في مركز يبوس بالقدس

منعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، عرض فيلم "فلسطين 36" في مقر مركز يبوس الثقافي في شارع الزهراء بالقدس المحتلة.

وقالت محافظة القدس إن شرطة الاحتلال اقتحمت مقر المركز، وطردت المتواجدين داخله، وسلّمت إدارته أمرًا بمنع عرض فيلم "فلسطين 36"، في خطوة تستهدف العمل الثقافي الفلسطيني في المدينة.

وأفاد القرار الذي علقته القوات على مدخل المركز بعد إغلاقه بأن "منع العرض جاء بذريعة أن النشاط يهدف إلى دعم وتعزيز أهداف تنظيم إرهابي، وذلك استنادًا إلى ما يُسمّى قانون مكافحة الإرهاب لعام 2016".

ونصّ الأمر على "حظر إقامة الفعالية في مركز يبوس أو في أي مكان آخر داخل ما يُسمّى دولة إسرائيل، سواء في الموعدين المحددين أو في أي موعد لاحق".

وكان من المقرر عرض الفيلم في سينما القدس التابعة لمركز يبوس على مدار يومي الخميس والسبت، قبل أن تقتحم قوات الاحتلال المكان وتمنع العرض بالقوة.

ويُعد مركز يبوس أحد أبرز الفضاءات الفلسطينية في القدس، إذ يضم قاعات للسينما والموسيقى والفنون والورشات المتنوعة.

ويعمل المركز على تعزيز وحماية الهوية الثقافية الفلسطينية، في ظل سياسات احتلالية ممنهجة تهدف إلى السيطرة على الفضاء العام وتقييد حرية التعبير والعمل الثقافي في قلب المدينة المحتلة.