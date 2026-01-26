الأخبار
انفوجرافيك:
الوضع الصحي في غزة | كارثي وغير مسبوق
26 يناير 2026 . الساعة: 10:17 ص
الرسالة نت
.
كلمات مفتاحية
الوضع الصحي
صحة غزة
أخبار رئيسية
لجنة الطوارئ الحكومية تبدأ ترتيبات التسليم للجنة الوطنية الجديدة لإدارة غزة وتؤكد: لا إقصاء للموظفين
محمد الزوارعة.. الطفل الذي يبحث عن ألعابه تحت أنقاض بيته ويُستشهد تحت هدنة كاذبة
فداء عسّاف… حينما تحوّل المرض إلى حكم إضافي داخل السجن
شقيق الشهيد عبد الله غازي حمد يكشف تفاصيل جديدة من أيامه الأخيرة
هويدي: فترة المفوض العام الأوسوأ في تاريخ الأونروا
قاسم للرسالة: السلطة تفصل قيادة متفردة على مقاسها
الاحتلال يعسكرّ القدس استباقا لرمضان المبارك
