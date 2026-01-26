العثور على جثة آخر الأسرى الإسرائيليين في غزة وإغلاق ملفهم

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، التعرّف رسميًا على جثة الأسير الإسرائيلي ران غويلي بعد العثور عليها في قطاع غزة، وذلك عقب فحص قرابة 250 جثة في إحدى المقابر، وفق ما أفادت به القناة 12 الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن عملية التعرّف على الجثة أُنجزت بشكل نهائي بعد إجراء فحصين رسميين للتطابق، وهو ما أكدته أيضًا إذاعة الجيش الإسرائيلي. بدوره، صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه “تم قبل قليل العثور على جثة ران غويلي”، معتبرًا أن الملف أُغلق رسميًا.

وفي أعقاب الإعلان، قال الجيش الإسرائيلي إنه لم يعد هناك رسميًا أي رهائن إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة.

في المقابل، أكدت حركة حماس التزامها الكامل بجميع بنود اتفاق وقف الحرب، بما في ذلك مسار تبادل الأسرى وإغلاقه بالكامل وفق ما نص عليه الاتفاق. ودعت الحركة، في بيان لها، الوسطاء والولايات المتحدة إلى إلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف خروقاته للاتفاق وتنفيذ الاستحقاقات المطلوبة منه.

وقال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، إن العثور على جثة آخر الأسرى الإسرائيليين في غزة “يؤكد التزام الحركة بكل متطلبات اتفاق وقف الحرب”، مشددًا على أن حماس ستواصل التزامها بجميع جوانب الاتفاق، ومن بينها تسهيل عمل اللجنة الوطنية لإدارة غزة وإنجاحها.

وأضاف قاسم أن الحركة تتطلع إلى دور فاعل من الوسطاء والولايات المتحدة لضمان احترام الاتفاق ومنع أي انتهاكات من شأنها تقويض مساره.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار التوتر بشأن تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وسط تبادل للاتهامات بين الجانبين حول الخروقات والمسؤوليات.