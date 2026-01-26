الدفاع المدني للرسالة: الاحتلال يسيطر على ثلث مقابر غزة



قال د. محمد المغير، مدير الدعم الإنساني والتعاون الدولي في جهاز الدفاع المدني، إن قوات الاحتلال نفذت خلال اليومين الماضيين عمليات نبش واسعة في مقبرة البطش شرق مدينة غزة، في انتهاك صارخ للأعراف الإنسانية والدينية التي تؤكد على كرامة الميت وتحظر فتح القبور إلا بحضور ذوي الشهداء والجثامين.

وأوضح المغير، في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، أن هذه الانتهاكات تتكرر عقب كل اجتياح، حيث يقوم الاحتلال بنبش المقابر وإلقاء جثامين الشهداء في الشوارع، ما يؤدي إلى زيادة أعداد الشهداء مجهولي الهوية وتشويه معالم الجثامين.

وأضاف أن قوات الاحتلال تقوم في بعض الأحيان بأخذ رفات الشهداء، بما في ذلك العظام، الأمر الذي يعقّد عمل الجهات المختصة ويجعل من الصعب تحديد هوية الضحايا أو حتى جنسهم، ما يتطلب إجراءات فنية معقدة وطويلة.

وأشار المغير إلى أن هذه الممارسات تُعد سلوكًا إجراميًا مستمرًا يتم، بحسب تعبيره، “بغطاء أمريكي”، في ظل استمرار العمليات العسكرية في المناطق الشرقية من محافظة غزة. ولفت إلى أن العديد من المقابر لا تزال تحت سيطرة الاحتلال، لا سيما في مناطق التفاح ومدينة غزة، إضافة إلى ست مقابر أخرى غير مقابر الشجاعية.

وبيّن أن إجمالي عدد المقابر الواقعة تحت سيطرة الاحتلال يتجاوز 15 مقبرة من أصل نحو 60 مقبرة في القطاع، أي ما يقارب ثلث مقابر غزة، الأمر الذي يمنع عمليات الدفن في مقابر أخرى، من بينها مقابر بيت حانون وبيت لاهيا، ويضاعف من الأزمة الإنسانية في القطاع.

وختم المغير تصريحه بالتأكيد على أن هذه الانتهاكات تمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني، داعيًا المؤسسات الدولية والحقوقية إلى التدخل العاجل لوقف هذه الممارسات وحماية حرمة الموتى في قطاع غزة.