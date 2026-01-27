الصحة بغزة: شهيدان و9 إصابات خلال 24 ساعة ووفاة رضيع بسبب البرد

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية شهيدين جديدين و9 إصابات، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وأوضحت الوزارة أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل استمرار عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وفي سياق متصل، أفادت الوزارة بـوفاة الطفل هيثم أبو قص (12 يومًا) في مستشفى الرنتيسي، نتيجة البرد الشديد، ما يرفع عدد وفيات الأطفال بسبب البرد منذ بداية فصل الشتاء إلى 11 حالة وفاة.

وبيّنت الوزارة أن الإحصائيات منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر تشير إلى 488 شهيدًا، و1,350 إصابة، و714 حالة انتشال، أما الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، فقد بلغت 71,662 شهيدًا، و171,428 إصابة.