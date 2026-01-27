حصاد 2025 حصاد 2025

الرسالة نت

وفد قيادة حماس يلتقي وزير الخارجية التركي السيد هاكان فيدان في أنقرة

الرسالة نت

التقى وفد من قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس برئاسة الدكتور خليل الحية رئيس الحركة في غزة أمس الإثنين وزير الخارجية التركي السيد هاكان فيدان، في العاصمة التركية أنقرة، حيث بحثا العديد من القضايا المهمة.

ووضع الوفد معالي الوزير في صورة الجهود التي تبذلها الحركة لتثبيت وقف إطلاق النار،  حيث تم الانتهاء من تسليم كافة جثامين أسرى الاحتلال وتطبيق كافة التزامات الحركة بشكل كامل رغم الخروقات الصهيونية المتتالية والخطيرة ضد شعبنا.

واستعرض الوفد الجهود الجارية في إطار تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق، ومن بينها تشكيل اللجنة الإدارية الوطنية، وبما يتطلب من الاحتلال استكمال انسحابه من القطاع، وفتح معبر رفح في الاتجاهين، وإدخال ما يلزم لإغاثة شعبنا وإيوائه.

وعبر الوفد عن تقدير الحركة والشعب الفلسطيني للجهود التركية في الإغاثة وتطبيق الاتفاق.

من جانبه، شدّد وزير الخارجية  فيدان على أن بلاده تواصل الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، مؤكداً استمرار الجهود التركية الرامية إلى دعم الشعب الفلسطيني.

كما قدم للوفد معلومات حول المساعي التركية المتواصلة لتلبية احتياجات الإيواء وتقديم المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة.
 

