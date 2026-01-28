حين بكى جاكي شان تأثرًا بمعاناة أطفال غزة: «الأطفال هنا لا يكبرون أبدًا»

أثناء عرضه الخاص لأحدث أفلامه في العاصمة الصينية بكين، أدلى النجم العالمي جاكي شان، الممثل والمخرج الشهير، بتصريحات إنسانية مؤثرة حول المعاناة التي يعيشها الأطفال في قطاع غزة، بعدما شاهد مقطع فيديو وثّق واقعًا مأساويًا من الحرب هناك.

وشارك شان الجمهور بمشاعر صادقة عندما قال إنه لم يستطع كبح دموعه بعد مشاهدة المقطع الذي يضم طفلًا فلسطينيًا صغيرًا، سُئل فيه: "ماذا تريد أن تكون عندما تكبر؟" فأجابه الطفل بكلمات صادمة: "الأطفال هنا لا يكبرون أبدًا".

وفي وصفه للمشهد، أقر الممثل الصيني بأنه بكى فعلاً حين سمع تلك الكلمات، معتبراً أنها تحطّم القلب وتحمل في طياتها دلالة قوية على حجم المعاناة التي يعيشها الأطفال في ظل استمرار الحرب والقصف اليومي في قطاع غزة.

رسالة إنسانية قوية

وتطرق جاكي شان في تصريحاته إلى المعاناة المستمرة لأطفال غزة، مشيرًا إلى أن الحياة في مثل هذه الظروف الصعبة تجعل من الطفولة مشهدًا بعيدًا عن اللعب والحلم، وتحوّلها بدلاً من ذلك إلى صراع من أجل البقاء وسط العنف والخوف.

وقال شان في حديثه للجمهور: "لم أتمكن من التحمل في ذلك الوقت، بكيت. غزة… أطفال غزة يُقصفون كل يوم، كما ترون."

كما دعا شان المجتمع الدولي إلى عدم تجاهل ما يحدث هناك، مؤكدًا أن صمت العالم تجاه معاناة هؤلاء الأطفال لا يؤدي إلا إلى استمرار الكارثة الإنسانية التي يعيشونها.

ردود الفعل على التصريحات

انتشرت تصريحات جاكي شان بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أثارت تفاعلًا عالميًا بين مستخدمي الشبكات، الذين رحّبوا بجرأته في تسليط الضوء على المأساة الإنسانية في غزة، واستخدموا موقفه كصوت عالمي يدعو إلى حماية الأطفال المدنيين في وقت تسود فيه الأوضاع الإنسانية القاسية في القطاع.

تصريحات جاكي شان حول غزة تمثل لحظة غير معهودة من تعاطف ألمع نجوم السينما العالمية مع معاناة المدنيين الفلسطينيين، خاصة الأطفال، الذين عبروا عن مآسيهم البسيطة المعقدة مثل فكرة “عدم القدرة على الكبر”.

ونقلت هذه الكلمات المؤلمة، كما قال شان، تأثيرًا شخصيًا قويًا جعله يبكي علنًا، ليُستخدم اسمه ومكانته في الفن العالمي كمنصة لرفع صوت إنساني عالمي تجاه الأزمة في غزة.