20 ألف جريح بحاجة ماسة للسفر خارج القطاع



أكد د. محمد أبو عفش، مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة، وجود20 ألف فلسطيني بحاجة ماسة للسفر خارج القطاع لاستكمال عمليات جراحية لا يمكن إجراؤها في غزة، في حين بلغ عدد الجرحى 171 ألف جريح، يحتاج عدد كبير منهم إلى تدخلات جراحية إضافية، لافتًا إلى أن 30% من جرحى غزة على الأقل يحتاجون إلى عمليات أخرى، وبعضهم قد يتطلب أكثر من عملية جراحية واحدة.

وأشار أبو عفش لـ"الرسالة نت"، إلى أن المستشفيات العاملة لا تحتمل هذا الضغط الهائل، خاصة بعد التدمير الممنهج الذي طال البنية التحتية الصحية، ما أدى إلى تقليص القدرة الاستيعابية لغرف العمليات، وتفاقم الأزمة الصحية يوماً بعد يوم.

وأضاف أن الحالة الصحية لا تزال في غاية الصعوبة، رغم وجود أمل كبير بدخول اللجنة الإدارية التي يُفترض أن تقود المنظومة الإنسانية والصحية، وتعمل على إدخال ما يلزم النظام الصحي من أدوية وعلاجات ومستلزمات وطواقم طبية، مشددًا على أن الطواقم العاملة حاليًا في غزة منهكة نتيجة العمل المتواصل منذ شهور طويلة.

وأكد أبو عفش الحاجة الملحة إلى إدخال مستشفيات ميدانية مجهزة بالكامل، موضحًا أن هناك وفودًا طبية دولية مستعدة لتقديم الدعم، إلا أنها لا تستطيع العمل بفعالية في ظل غياب الأجهزة والمستلزمات الطبية الأساسية والاحتياجات اللوجستية الضرورية.

وأشار إلى أن هذه الأرقام والإحصائيات صادرة عن منظمة الصحة العالمية، مؤكدًا أن الأعداد مرشحة للزيادة يوميًا، نتيجة استمرار الإصابات، ووجود عمليات جراحية لا يمكن إجراؤها داخل القطاع، خاصة تلك المتعلقة بكسور العظام والإصابات المتعددة والمعقدة، والتي تتطلب جراحين متخصصين من خارج غزة.

وختم أبو عفش بالقول إن المنظومة الصحية وضعت خططًا للتعافي، تقضي بمرحلة تعافٍ أولي خلال ستة أشهر، تليها أربع سنوات لإعادة بناء النظام الصحي بالكامل، إلا أن أكثر من شهرين مضوا على هذه الخطة دون أي تقدم فعلي، بسبب منع الاحتلال إدخال المستلزمات الطبية الأساسية، وتوقف الجزء الأكبر من المختبرات وأجهزة التشخيص عن العمل نتيجة القيود المفروضة.