حماس تثمن إدانة دولية لإجراءات الاحتلال ضد وكالة الأونروا وتطالب بضغوط عملية

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية – حماس بيانًا صحفيًا، أشادت فيه بإدانة تسع دول أوروبية وكندا واليابان للإجراءات التعسفية التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي بحق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بما في ذلك هدم مقراتها في القدس.

ولفتت الحركة إلى أهمية ضمان استمرار عمل الوكالة لإيصال المساعدات الإنسانية لشعب فلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ودعت حماس هذه الدول إلى ترجمة موقفها إلى خطوات عملية ضاغطة على الاحتلال، بما يضمن استئناف وكالة الأونروا عملها الإغاثي لشعب يعيش كارثة إنسانية من صنع الاحتلال وحكومته بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

كما شددت الحركة على ضرورة أن تتخذ باقي دول العالم مواقف مماثلة لإدانة سلوك الاحتلال، والضغط عليه لوقف إجراءاته وعدوانه ضد وكالة الأونروا، وتمكينها من أداء مهامها الإنسانية وفق تفويض الأمم المتحدة وبدون قيود أو ابتزاز.