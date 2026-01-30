حماس: استمرار قصف الاحتلال لمناطق غزة تصعيد خطير

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن استمرار قصف الاحتلال الإسرائيلي لمختلف مناطق قطاع غزة وعمليات النسف التي تتم في بعض المناطق، وآخره استشهاد شابين في قضف شرقي مخيم المغازي وسط القطاع، وقصفه خيمة في منطقة المواصي وإصابة آخرين من أبناء شعبنا بينهم امرأةٌ حامل؛ يُشكّل إرهابًا وتصعيدًا خطيرًا.

وأضافت الحركة في بيان وصل "الرسالة نت"، يوم الجمعة، أن استمرار القصف يعكس استهتار الاحتلال الفاضح باتفاق وقف إطلاق النار، وإصراره على التنصّل من التزاماته واستحقاقاته.

وجددت مطالبها للوسطاء والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار بتحمّل مسؤولياتهم لوضع حدٍّ لعربدة مجرم الحرب نتنياهو، وعدم السماح له بتعطيل الاتفاق، والضغط الجاد لوقف هذا العدوان المتكرر على شعبنا.

ودعت إلى الانتقال الفوري إلى المرحلة الثانية، بما يشمل فتح معبر رفح في الاتجاهين، وتمكين اللجنة الوطنية من العمل في قطاع غزة الذي دمّره الاحتلال الفاشي.