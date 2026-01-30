الصوفي: اختطاف الشيخ العكر خيانة تكشف هلع الدهيني وعصابته



أدان الشيخ سالم الصوفي، أحد كبار مشايخ قبيلة الترابين ورئيس تجمع قبائل وعشائر البادية في قطاع غزة، الجريمة البشعة التي أقدم عليها غسان الدهيني، والمتمثلة في اختطاف الشيخ أبو بكر العكر، معتبرًا إياها تطورًا خطيرًا في سجل الانتهاكات التي يقترفها هذا المجرم بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وقال الشيخ الصوفي في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، إن ما يقوم به المجرم السفاح غسان الدهيني من جرائم لا أخلاقية ووطنية يعكس حالة من الذعر والرعب يعيشها، بعد انكشاف أمره وأمر عصاباته المرتبطة به، مؤكداً أن هذه الأفعال ليست إلا محاولات بائسة لفرض واقع بالقوة، لكنه واقع مرفوض ومشين.

وأضاف: "نعتبر هذه الجرائم المتلاحقة التي يقترفها غسان الدهيني، سواء كانت أمنية أو أخلاقية أو وطنية، دليلاً واضحًا على إفلاسه، كما ترفع من فاتورة جرمه أمام الشعب والتاريخ، وهي تعجل بنهايته المحتومة التي يراها تقترب مع كل يوم يُفضَح فيه سلوكُه ومسارُه المنحرف".

وأوضح الشيخ الصوفي أن ما يقوم به الدهيني لا يهدد فقط السلم الأهلي، بل يمثل خيانة صريحة لمبادئ شعبنا وقيمه، خصوصاً بعد ثبوت تورط تلك العصابات في قضايا اتجار بالمخدرات وارتكاب محرمات وموبقات لا تمت بصلة إلى قيمنا الوطنية والدينية والاجتماعية.

وأشار إلى أن من يسير في هذا الطريق الآثم يدرك جيدًا أن الاحتلال الذي يحميه اليوم لن يظل إلى جانبه غدًا، قائلاً: "هؤلاء أدوات مؤقتة بيد الاحتلال، وسيلفظهم كما لفظ من سبقهم، ليجدوا أنفسهم في مزابل التاريخ، حيث تنتهي كل الخيانات".

وأكد الشيخ الصوفي أن المجتمع البدوي والقبلي في غزة، كما كل فئات الشعب الفلسطيني، يرفض بشكل قاطع وجود هؤلاء العملاء في نسيجه، مشددًا على أن "الكرامة الوطنية لا تحتمل الخيانة، والأصالة لا تلتقي مع العمالة، ولن يكون لهؤلاء مكان بين الشرفاء".

وأشار إلى أن محاولة بعض الأطراف تبييض صفحة هذه العصابات مرفوضة شعبيًا وأخلاقيًا، وأن أي جهة تحاول الدفاع عنهم أو التستر عليهم ستكون شريكة في الجريمة بحق الوطن.

وختم الشيخ سالم الصوفي تصريحه بالقول: "نقولها مجددًا وبكل يقين: إن هؤلاء العملاء لا طريق لهم بيننا، وسيدفعون ثمن جرائمهم مضاعفًا أمام شعب لا يرحم الخائنين، ولا عزاء للمجرمين، ولا لمن يتباكى عليهم بعد سقوطهم المدوي".