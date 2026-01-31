نافعة للرسالة: إسرائيل تسعى لمجلس سلام يشرعن جرائمها

قال د. حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن ما يُسمى بـ«مجلس السلام» قُتل قبل أن يولد، ولم يكن في جوهره سوى محاولة لإعادة إنتاج الهيمنة الإسرائيلية على المسار السياسي.

وأوضح نافعة لـ"الرسالة نت"، أن إسرائيل تسعى إلى مجلس يشرعن جرائمها ويوفّر لها غطاءً قانونيًا وسياسيًا، بدلًا من محاسبتها على ما ارتكبته من مجازر وانتهاكات بحق الفلسطينيين.

وأشار إلى أن هذا المجلس يعكس حالة ضبابية عالية في الموقف الدولي، لا سيما فيما يتعلق بإعادة إعمار قطاع غزة ومستقبل الحكم والإدارة فيه.

وأضاف أن الغموض المتعمّد يخفي خلفه نوايا أمريكية وإسرائيلية سيئة، تقوم على إبقاء القطاع في دائرة الاستنزاف والفوضى ومنع تعافيه.

وأكد نافعة أن المقاومة الفلسطينية تعاملت بحكمة سياسية عالية، وحرصت على إدارة الصراع بما يراعي مصلحة الشعب الفلسطيني ويقلل من الكلفة الإنسانية.

في المقابل، شدد على أن إسرائيل لا تزال تتصرف باعتبارها «شرطيًا فوق القانون»، رافضة أي التزام بالقواعد الدولية أو قرارات الشرعية الدولية.

وبيّن أن هذا السلوك يعكس أزمة عميقة في بنية النظام الدولي، الذي عجز عن فرض الحد الأدنى من العدالة أو الردع.

وختم نافعة بالقول إن المرحلة المقبلة تتطلب وعيًا عربيًا وفلسطينيًا جامعًا، لمواجهة مشاريع التفريغ السياسي للقضية الفلسطينية.