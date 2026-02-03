حماس تدعو إلى حراك عالمي ومسيرات غاضبة لوقف العدوان والإبادة في غزة

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى تحرّك عالمي عاجل في مسيرات غاضبة وفعاليات ضاغطة، تنديدًا باستمرار العدوان والإبادة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقالت الحركة، في تصريح صحفي، إن حكومة الاحتلال الفاشية تواصل عدوانها الغاشم على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، من خلال تصعيد الغارات والقصف الهمجي المتواصل، وارتكاب جرائم قتل ممنهجة عبر نسف وتدمير خيام ومنازل المدنيين الأبرياء العزّل، ما يفاقم من معاناتهم الإنسانية المتصاعدة.

وأضافت أن حكومة مجرم الحرب بنيامين نتنياهو تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بشكل متعمد ويومي، تهربًا من التزاماتها أمام الوسطاء، واستهتارًا بالقوانين والأعراف الدولية، وانتهاكًا صارخًا لكل القيم والمبادئ الإنسانية.

وتابعت الحركة أنها توجّه نداءها إلى أصحاب الضمائر الحيّة والأحرار في الأمة العربية والإسلامية والعالم، للتحرك العاجل بكل أشكال المسيرات التضامنية مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتنظيم مسيرات غاضبة في المدن والعواصم والساحات حول العالم، رفضًا لاستمرار العدوان الظالم على قطاع غزة.

وأكدت حماس ضرورة أن تكون الأيام القادمة، وخصوصًا أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، حراكًا عالميًا مستمرًا ومتصاعدًا، يعبّر عن صوت الضمير العالمي وصرخته الحرة ضد الاحتلال والعدوان والإبادة بحق أهالي قطاع غزة.

وشددت على أن هذا الحراك يجب أن يتضمن كل أشكال الضغط الجماهيري على حكومة الاحتلال، من أجل وقف العدوان، والالتزام بوقف إطلاق النار، والبدء الفوري بفتح المعابر، وتقديم الإغاثة، والشروع في إعادة الإعمار.