"لن يستطيعوا قتل النجوم": كتاب جديد يرصد أهوال الإبادة في غزة للقراء حول العالم

صدر كتاب جديد يستعرض فصولا ومشاهد وحكايات من واقع الإبادة الجماعية الرهيبة التي اقترفها الاحتلال الإسرائيلي بحقّ الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

الكتاب الصادر بالإنجليزية بعنوان "لن يستطيعوا قتل النجوم" (They can’t kill the stars) من تأليف الكاتبة الفلسطينية الغزية وجدان وجدي أبوشمالة، وهو يقع في قرابة مائة وخمسين صفحة، ويضمّ سبع عشرة حكاية واقعية مرتبطة بوجوه وأسماء من ضحايا الإبادة ومن الناجين منها.

نشرت الكتاب "الشبكة الأوروبية الفلسطينية"، وحظي بإقبال كبير لدى إطلاقه بحضور المؤلِّفة خلال أعمال مؤتمر المتضامنين الأوروبيين مع فلسطين في كوبنهاغن الذي عقدته الشبكة.

ومن خلال تتبّع سيرة وجوه منتقاة وكذلك محيطها وأواصرها، تسلِّط المؤلفة الغزية الشابّة الأضواء على واقع الحياة اليومية التي قاساها المجتمع الفلسطيني خلال أهوال حرب وحشية، اقترف فيها جيش الاحتلال وسلطاته أصنافاً مركّبة من الفظائع بحقّ الأهالي على مدار سنتين كاملتين.

وتشكلت مادة الكتاب من خلال معايشة مباشرة ومقابلات وجهود بحثية باشرتها الكاتبة وجدان أبو شمالة، سعت فيها إلى تقريب القارئين والقارئات حول العالم من الواقع المباشر على الأرض الفلسطينية في قطاع غزة، على نحو يتيح التعرف على الوجوه والأسماء وإدراك التفاصيل والإحساس المباشر بها.

وقوبل الكتاب بحفاوة بالغة وإقبال واسع لدى إطلاقه خلال أعمال مؤتمر المتضامنين الأوروبيين مع فلسطين الذي انعقد للعام الثاني على التوالي في كوبنهاغن تحت عنوان "معاً من أجل الإنسانية" يوم السبت 31 يناير/ كانون الثاني 2026 بمشاركة واسعة من الدول الاسكندنافية وأوروبا والعالم.

كتاب "لن يستطيعوا قتل النجوم" متاح بالإنجليزية للجمهور العالمي عبر الطلب الشبكي: "اضغط هنا".