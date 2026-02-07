حماس تثمن تعليق اتحاد عمال موانئ على البحر المتوسط العمل تضامنا مع فلسطين

ثمنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، السبت، تعليق اتحاد عمال الموانئ في أكثر من 20 ميناءً على البحر المتوسط، ولا سيما في اليونان وإيطاليا وتركيا وإسبانيا والمغرب، العمل ليوم كامل، تحت شعار "عمال الموانئ لا يعملون من أجل الحرب"، رفضاً لعمليات شحن الأسلحة إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي، وتعبيراً عن التضامن مع شعبنا الفلسطيني الذي يتعرض لعدوانٍ إسرائيلي متواصل.

ودعت حركة حماس، في تصريح صحفي، الاتحادات العمالية في الموانئ حول العالم والاتحادات والنقابات العمالية كافة إلى توسيع حملات التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يواجه حرب إبادة مستمرة.

وطالبت حماس الاتحادات برفض المشاركة في نقل السلاح إلى الكيان الإسرائيلي، والعمل على تشكيل جبهة مقاطعة فاعلة تضغط لإلزام الاحتلال بوقف عدوانه والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة.