الوعي الوطني… خط الدفاع الأول في مواجهة العملاء وحماية الجبهة الداخلية

في ظل تصاعد محاولات الاحتلال لاختراق المجتمع الفلسطيني عبر شبكات منظمة وأدوات رقمية خادعة، يتقدّم الوعي الوطني بوصفه السلاح الأهم في معركة حماية الجبهة الداخلية وكشف عناصر العمالة قبل تحولها إلى خطر فعلي على المجتمع والمقاومة.

ويرى مختصون أن الاحتلال لا يعتمد فقط على القوة العسكرية، بل يوظّف أساليب نفسية واجتماعية واقتصادية لاستدراج بعض الأفراد إلى فخ العمالة، مستغلًا ظروف الفقر، والضغوط النفسية، وحاجة بعض المواطنين للعلاج أو السفر أو المال.

الدرع الأول

ويشكل الوعي الوطني الدرع الأول الذي يحمي المجتمع من الاختراق.

ووفق دراسات أمنية فإن الاحتلال يعتمد أجهزة على عدة وسائل لاستقطاب العملاء، أبرزها:

الابتزاز عبر معلومات شخصية أو صور خاصة.

الإغراء المالي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

استغلال الحالات الإنسانية كالعلاج والسفر.

استخدام وسائل التواصل الاجتماعي تحت غطاء المساعدة أو العمل.

وتشير مصادر أمنية إلى أن كثيرًا من حالات العمالة كُشفت بفضل وعي المواطنين وإبلاغهم عن محاولات تواصل مشبوهة، ما حال دون وقوعهم في دائرة الابتزاز الدائم.

هدفه تفكيك المجتمع

ويرى الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم المدهون أن تحقيق قناة الجزيرة الأخير حول العصابات العميلة كشف جانبًا بالغ الخطورة من أساليب الاحتلال في استهداف المجتمع الفلسطيني، موضحًا أن الاحتلال لا يكتفي بالقتل المباشر، بل يعمل بصورة ممنهجة على تفكيك المجتمع من داخله عبر شبكات تسعى إلى نشر الفوضى وضرب الثقة بين الناس.

ويؤكد أن ما أظهره التحقيق يعكس قوة المنظومة الأمنية الفلسطينية رغم قسوة الظروف، إذ تعتمد هذه المنظومة، وفق تعبيره، على عنصرين أساسيين هما الانتماء الوطني والوعي المجتمعي الذي يحتضنها ويمدّها بالمعلومة ويحمي ظهرها.

ويشير المدهون إلى أن الاحتلال يستهدف النسيج الاجتماعي الفلسطيني عبر دعم عصابات مرتبطة به وتوجيهها لضرب السلم الأهلي، معتبرًا أن كشف هذه الشبكات لم يكن ليتم لولا يقظة الأجهزة الأمنية وتعاون المواطنين معها، الأمر الذي مكّن من ضبط العملاء وتسليمهم إلى الجهات المختصة.

ويلفت إلى أن التحقيق فضح كذلك الطريقة التي يتعامل بها الاحتلال مع عملائه، إذ يتخلى عنهم فور انتهاء دورهم ويتركهم يواجهون مصيرهم وحدهم، ما يبرهن أن العلاقة بين الاحتلال والعميل قائمة على الاستغلال لا على أي التزام أخلاقي أو إنساني، وأن مصير العمالة دائمًا هو الخذلان والانهيار.

ويؤكد المدهون أن ما عرضته الجزيرة لا ينبغي أن يُفهم باعتباره سبقًا إعلاميًا فقط، بل رسالة توعوية للمجتمع بأكمله، تؤكد أن الوعي الوطني هو خط الدفاع الأول في مواجهة محاولات الاختراق، وأن تماسك الجبهة الداخلية كفيل بإفشال مشاريع الفوضى التي يسعى الاحتلال إلى زرعها.

كما يشدد على أن هذه التحقيقات المصوّرة تعمّق إدراك المجتمع بالمخاطر المحدقة به، وتدفعه إلى الالتفاف حول أجهزته الأمنية، وفهم خطورة العصابات المرتبطة بالاحتلال التي يتحول أفرادها تدريجيًا إلى أدوات تجسس واستدراج.

تحذيرات للمجتمع

وفي السياق ذاته، تحذّر منصة “الحارس” الأمنية من تصاعد محاولات الاحتلال لاختراق المجتمع عبر أساليب رقمية خادعة، من خلال نشر صفحات وروابط مزيفة تحمل عناوين براقة مثل المنح المالية العاجلة، ودعم الأسر المتضررة، والتسجيل للحصول على مساعدات أو طرود وكوبونات.

وتوضح المنصة أن هذه الروابط لا تقدّم أي خدمة حقيقية، بل تهدف إلى جمع البيانات الشخصية، وزراعة برمجيات تجسس في أجهزة المواطنين، واستغلال حساباتهم لمراقبة تحركاتهم وأنشطتهم.

كما تحذّر “الحارس” من رسائل نصية تصل إلى هواتف المواطنين من أرقام تابعة للاحتلال، تتضمن عبارات مضللة وعروضًا وهمية، وتدعو إلى “تواصل سري” أو الانتقال إلى تطبيقات مراسلة خارجية.

وتؤكد المنصة أن هذه الرسائل تُدار بأسلوب منظم يعتمد على الإغراء النفسي والتلاعب اللفظي، وتندرج ضمن محاولات استدراج واختراق يقودها الاحتلال عبر واجهات مدنية كاذبة، مشددة على أن أي تواصل من هذا النوع يُعد نشاطًا معاديًا يهدف إلى جمع المعلومات أو الإيقاع بالمواطنين أمنيًا.

وتدعو المنصة إلى الامتناع عن الرد أو التفاعل مع هذه الرسائل، وعدم مشاركة أي بيانات شخصية تحت أي ظرف، مع ضرورة حظر الأرقام المشبوهة والإبلاغ عنها فورًا عبر القنوات المعتمدة.

وفي إطار تعزيز الأمن المجتمعي، تحث “الحارس” المواطنين على مواصلة التعاون والتبليغ عن أي معلومات ذات طابع أمني تتعلق بأشخاص مشبوهين أو تحركات غير طبيعية أو جهات معادية، مؤكدة أن استقبال المعلومات يتم بسرية كاملة مع حماية هوية المبلّغين والتعامل المهني مع جميع الإشارات الواردة.

وتشير المنصة إلى أن معلومات عدة وردت إليها خلال الفترة الماضية جرى التعامل معها ومتابعتها ميدانيًا وفق الأصول، وأسهمت في تعزيز الأمن وحماية الجبهة الداخلية، مثمنة الدور الوطني للمواطنين الذين بادروا بالإبلاغ، ومؤكدة أن أي معلومة مهما بدت بسيطة قد تكون عنصرًا حاسمًا في كشف تهديدات أو إحباط مخاطر محتملة.

كما تحذّر “الحارس” من خطورة العملاء الذين قد يتخفّون بثوب الصداقة أو المساعدة، بينما هم في الحقيقة أدوات بيد الاحتلال لجمع المعلومات واستهداف المقاومين، مشيرة إلى أن الثقة العشوائية قد تكون بابًا مفتوحًا للعدو، وأن كلمة عابرة أو معلومة تبدو عادية قد تتحول إلى وسيلة لارتكاب جرائم بحق الأبرياء.

وتنبه كذلك إلى خطورة الاستهتار في الحديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما في المجموعات الخاصة، حيث تراقب أجهزة مخابرات الاحتلال هذه المساحات الرقمية وتسعى لاستغلالها في جمع المعلومات وتنفيذ عمليات الاستدراج.

ويجمع مراقبون على أن الضغط النفسي والتخويف من أبرز أساليب مخابرات الاحتلال لزعزعة الثقة وبث الاضطراب داخل المجتمع، ما يجعل الإبلاغ المبكر عن أي تواصل مشبوه أو محاولة تهديد خطوة حاسمة في منع العدو من تحقيق أهدافه.

وفي المحصلة، يتضح أن مواجهة ظاهرة العمالة لا تقتصر على الجهد الأمني وحده، بل تقوم أساسًا على الوعي الوطني والمجتمعي، باعتباره خط الدفاع الأول في كشف محاولات الاختراق وضبط عناصرها. فكل مواطن واعٍ هو عنصر حماية، وكل معلومة تُبلّغ في وقتها قد تنقذ أرواحًا وتُفشل مخططًا معاديًا، في معركة يثبت فيها الوعي أنه لا يقل أهمية عن السلاح في حماية الوطن وصون المجتمع.