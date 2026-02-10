محافظة القدس لـ "الرسالة نت": إبعادات شاملة تستهدف تفريغ القدس قبل شهر رمضان

قال معروف الرفاعي، المتحدث باسم محافظة القدس، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي وسّعت في الآونة الأخيرة سياسة الإبعادات عن مدينة القدس، حيث شملت المئات من حراس المسجد الأقصى، والعلماء، والأئمة، والمرابطين والمرابطات، في إطار إجراءات تصعيدية تستهدف الوجود الفلسطيني في المدينة.

وأوضح الرفاعي لـ"الرسالة نت" أن قرارات الإبعاد جرى تبليغها للمستهدفين بوسائل متعددة، شملت رسائل هاتفية، وإخطارات عبر تطبيق “واتس آب”، إضافة إلى إبلاغات مكتوبة رسمية، ما يعكس طابعها التعسفي والسريع، دون أي مسار قانوني عادل.

وأشار إلى أن هذه الإبعادات ترافقت مع تهديدات مباشرة للمبعدين، في محاولة لترهيبهم ومنعهم من أداء دورهم الديني والوطني في القدس والمسجد الأقصى.

وبيّن الرفاعي أن مدد الإبعاد تتراوح ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر، قابلة للتجديد، معتبرًا أن هذه السياسة تشكّل عقابًا جماعيًا وانتهاكًا صارخًا لحرية العبادة وللقانون الدولي الإنساني.

وأكد أن محافظة القدس تتابع هذه الانتهاكات وتوثّقها بشكل متواصل، محذرًا من خطورة استمرارها، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، لما تحمله من أبعاد دينية وسياسية خطيرة على المدينة المقدسة وسكانها.