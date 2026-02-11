الدولار يستقر عند 3.08 شيكل بعد هبوطه لأدنى مستوى منذ 2021

استقر سعر صرف الدولار، أمام الشيكل، عند مستوى 3.08 شيكل، بعد أن كان قد تراجع في ساعات الصباح إلى ما دون 3.07 شيكل، مسجلا أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2021، قبل أن يعاود الارتفاع بشكل طفيف. كما استقر اليورو عند 3.67 شيكل وسط تحركات محدودة.

وجاء استقرار العملة الأمريكية محليا بالتزامن مع تراجعها في الأسواق العالمية، قبيل صدور تقرير التوظيف الأمريكي الشهري، حيث انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2% إلى 96.6 نقطة.

وارتفع اليورو بنسبة 0.2% ليتداول فوق 1.19 دولار، فيما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.4% إلى 1.37 دولار، بينما تراجع الدولار بنسبة 0.8% أمام الين الياباني ليصل إلى 153.2 ين.

ويأتي هذا التراجع عقب صدور بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة، لا سيما بيانات مبيعات التجزئة، ما أعاد إلى الواجهة توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وقال ديفيد فورستر، الاستراتيجي في بنك كريدي أجريكول، إن فجوة أسعار الفائدة عادت لتكون محور اهتمام المستثمرين، مشيرا إلى أن البيانات الاقتصادية الضعيفة عززت التوقعات بإمكانية تسريع وتيرة خفض الفائدة.